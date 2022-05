Ecco il nuovo nome per i vescovi italiani. Zuppi e Lojudice in testa per la Cei (Di sabato 21 maggio 2022) È tempo di nomine per la Conferenza episcopale italiana. E mai come in questo periodo gli scenari appaiono di estrema delicatezza per via delle sfide future che la Chiesa cattolica dovrà affrontare in Italia, e non solo. La Cei è vista da tutti i vescovi cattolici europei e occidentali come un importante punto di riferimento, e la risonanza che può avere il nome della nuova guida non è da tenere sottotraccia. I vescovi italiani si riuniranno in assemblea generale lunedì 23 maggio. Ad aprire l'incontro sarà Papa Francesco, che terrà un dialogo a porte chiuse con i pastori, dopodiché i lavori – in programma all'Hilton Rome Airport di Fiumicino – proseguiranno da martedì 24 fino al 27 maggio. Secondo l'articolo 26 dello statuto della Cei i vescovi saranno chiamati ad approvare una terna di nomi che poi ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) È tempo di nomine per la Conferenza episcopale italiana. E mai come in questo periodo gli scenari appaiono di estrema delicatezza per via delle sfide future che la Chiesa cattolica dovrà affrontare in Italia, e non solo. La Cei è vista da tutti icattolici europei e occidentali come un importante punto di riferimento, e la risonanza che può avere ildella nuova guida non è da tenere sottotraccia. Isi riuniranno in assemblea generale lunedì 23 maggio. Ad aprire l'incontro sarà Papa Francesco, che terrà un dialogo a porte chiuse con i pastori, dopodiché i lavori – in programma all'Hilton Rome Airport di Fiumicino – proseguiranno da martedì 24 fino al 27 maggio. Secondo l'articolo 26 dello statuto della Cei isaranno chiamati ad approvare una terna di nomi che poi ...

