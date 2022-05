Dybala al Milan: ecco cosa sta succedendo (Di sabato 21 maggio 2022) Non si placano le voci sul futuro di Dybala. Non solo Inter e Roma, anche il Milan è seriamente interessato, specialmente con la nuova proprietà Dopo lo struggente addio allo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 21 maggio 2022) Non si placano le voci sul futuro di. Non solo Inter e Roma, anche ilè seriamente interessato, specialmente con la nuova proprietà Dopo lo struggente addio allo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

AlfredoPedulla : #Mbappé-#Real ?? #Dybala: maggio ?? #Romagnoli: possibile nuovo summit con la #Lazio. E Renato #Sanches manda altri like al #Milan - Gaetano41543277 : @FilardiGiacomo Scusa Giacomo ma cerchiamo di essere seri. De Sciglio giocava in un milan dove dal suo lato nn c'er… - 89FL : RT @AFGiudice: 1 anni fa quando #Milan perdeva a 0 #Donnarumma #Calhanoglu per non assecondare richieste eccessive sembrava eresia. Mantra… - acmilanforevah : RT @AFGiudice: 1 anni fa quando #Milan perdeva a 0 #Donnarumma #Calhanoglu per non assecondare richieste eccessive sembrava eresia. Mantra… - RussianMike31 : RT @AFGiudice: 1 anni fa quando #Milan perdeva a 0 #Donnarumma #Calhanoglu per non assecondare richieste eccessive sembrava eresia. Mantra… -