Domenica In, anticipazioni puntata 22 maggio 2022: chi sono gli ospiti, arriva Gianluca Vacchi (Di sabato 21 maggio 2022) Torna, come ogni Domenica, l’appuntamento fisso e imperdibile con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Mara Venier, padrona di casa, è pronta ad accogliere in studio, come fa da tempo, tantissimi ospiti, che si racconteranno a cuore aperto tra vita privata e carriera. Gianluca Vacchi a Domenica In Stando alle anticipazioni riportate da Tv Blogo, a Domenica In arriverà Gianluca Vacchi, sicuramente un personaggio che non passa (e non è mai passato) inosservato. L’imprenditore, seguitissimo sui social dove pubblica i suoi balletti, si racconterà a cuore aperto, in una lunga e schietta intervista. Tra l’altro, Vacchi è protagonista di un documentario dal titolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 21 maggio 2022) Torna, come ogni, l’appuntamento fisso e imperdibile conIn, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Mara Venier, padrona di casa, è pronta ad accogliere in studio, come fa da tempo, tantissimi, che si racconteranno a cuore aperto tra vita privata e carriera.In Stando alleriportate da Tv Blogo, aIn arriverà, sicuramente un personaggio che non passa (e non è mai passato) inosservato. L’imprenditore, seguitissimo sui social dove pubblica i suoi balletti, si racconterà a cuore aperto, in una lunga e schietta intervista. Tra l’altro,è protagonista di un documentario dal titolo ...

Advertising

CorriereCitta : Domenica In, anticipazioni puntata 22 maggio 2022: chi sono gli ospiti, arriva Gianluca Vacchi #domenicain #22maggio - zazoomblog : Domenica in anticipazioni: wow arriva lui da Mediaset! - #Domenica #anticipazioni: #arriva - EvelyneBertoli3 : RT @MikaItalianFans: .@mikasounds ancora una volta da #ZiaMara?? #DomenicaIN @RaiUno Questa domenica in collegamento ?? - MariaRo82601753 : RT @MikaFanClub: ???? @mikasounds in collegamento con #domenicain e #maravenier #ziamara domenica 22 maggio Ancora #Eurovision ! https://t… - CazzeggiareE : RT @MikaItalianFans: .@mikasounds ancora una volta da #ZiaMara?? #DomenicaIN @RaiUno Questa domenica in collegamento ?? -