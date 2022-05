Diretta Zelensky vuole svuotare le tasche dei russi: l'annuncio che può stravolgere la guerra e fare infuriare lo zar (Di sabato 21 maggio 2022) La guerra si fa sempre più aspra. La resa dei militari ucraini del battaglione Azov nell'acciaieria Azovstal di fatto segna un punto di non ritorno per la strategia militare di Kiev: Mariupol è persa. Il presidente ucraino Zelensky ha proposto la confisca di tutti i beni russi per risarcire i cittadini ucraini. Intanto nel corso dell'evacuazione della fonderia gli occhi sono puntati sul comandante del battaglione Azov, Denis Prokopenko. L'uomo sarebbe stato portato via dai russi a bordo di un blindato. Ore 6.55 Che fine ha fatto il comandante del battaglione Azov Il comandante del reggimento Azov, Denis Prokopenko , è stato portato via dall'acciaieria Azovstal "con un veicolo blindato speciale" verso i territori controllati dalla russia "perché i residenti lo odiavano e volevano ucciderlo per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Lasi fa sempre più aspra. La resa dei militari ucraini del battaglione Azov nell'acciaieria Azovstal di fatto segna un punto di non ritorno per la strategia militare di Kiev: Mariupol è persa. Il presidente ucrainoha proposto la confisca di tutti i beniper risarcire i cittadini ucraini. Intanto nel corso dell'evacuazione della fonderia gli occhi sono puntati sul comandante del battaglione Azov, Denis Prokopenko. L'uomo sarebbe stato portato via daia bordo di un blindato. Ore 6.55 Che fine ha fatto il comandante del battaglione Azov Il comandante del reggimento Azov, Denis Prokopenko , è stato portato via dall'acciaieria Azovstal "con un veicolo blindato speciale" verso i territori controllati dallaa "perché i residenti lo odiavano e volevano ucciderlo per le ...

