Di4ri, parla il cast: “La 2D della serie ha sostituito la nostra classe reale” (Di sabato 21 maggio 2022) La nostra intervista video agli otto protagonisti di Di4ri, la prima serie per ragazzi italiana di Netflix, in catalogo dal 18 maggio 2022. Dal 18 maggio è disponibile su Netflix Di4ri, la prima serie tv per ragazzi italiana della piattaforma, disponibile in Italia in attesa del lancio globale di luglio. Si tratta di una storia corale, che si concentra su una classe, la 2D di una scuola media di un'isola italiana non meglio identificata (si è girato a Ischia, ma si è scelto di non contestualizzare il racconto in un luogo specifico), per approfondire quei momenti e quei temi cari ai ragazzi di oggi, dal coming out ai problemi familiari, i primi amori, i primi baci e le ansie della nostra quotidianità. Un … Leggi su movieplayer (Di sabato 21 maggio 2022) Laintervista video agli otto protagonisti di, la primaper ragazzi italiana di Netflix, in catalogo dal 18 maggio 2022. Dal 18 maggio è disponibile su Netflix, la primatv per ragazzi italianapiattaforma, disponibile in Italia in attesa del lancio globale di luglio. Si tratta di una storia corale, che si concentra su una, la 2D di una scuola media di un'isola italiana non meglio identificata (si è girato a Ischia, ma si è scelto di non contestualizzare il racconto in un luogo specifico), per approfondire quei momenti e quei temi cari ai ragazzi di oggi, dal coming out ai problemi familiari, i primi amori, i primi baci e le ansiequotidianità. Un …

Advertising

m4leducata : episodio 13 di di4ri e purtroppo mentre mirko parla penso solo a questa fancam - _Laurainbow : Perché nessuno parla di come hanno trattato la dislessia in #di4ri ? Una cosa penosa - _AccioIdols : Appena vista la puntata 13 di Di4ri ALLORA Prima cosa: voglio andare ad un altro live di Tancredi Seconda cosa: qua… - des_olata : nella parte in cui incontrano tancredi nel bar a roma mi fa spaccare tantissimo come parla ho riso per un quarto d’… - asocialeavita : procedendo alla guardazione di di4ri per mio figlio tcr nonostante mi sia appena accorta che la serie parla di raga… -