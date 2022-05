Di Maria lascia il PSG: gol e lacrime all’ultima partita (Di sabato 21 maggio 2022) con la maglia dei parigini Di Maria ha salutato definitivamente il Paris Saint-Germain, e lo ha fatto nel miglior modo possibile. L’argentino, infatti, è andato a segno nell’ultima partita del campionato al Parco dei Principi contro il Metz. Poi, al minuto 74?, Pochettino ha deciso di sostituirlo per fargli prendere il giusto tributo dal proprio pubblico. Tutti in piedi per Di Maria, che si avvicina in maniera sempre più concreta alla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) con la maglia dei parigini Diha salutato definitivamente il Paris Saint-Germain, e lo ha fatto nel miglior modo possibile. L’argentino, infatti, è andato a segno nell’ultimadel campionato al Parco dei Principi contro il Metz. Poi, al minuto 74?, Pochettino ha deciso di sostituirlo per fargli prendere il giusto tributo dal proprio pubblico. Tutti in piedi per Di, che si avvicina in maniera sempre più concreta alla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

