(Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia “il 30% dei pazienti con, sia di tipo 1 sia di tipo 2, è affetto anche da, una grave patologia a carico degli occhi. Si tratta di una delle cause principali di cecità...

Così all'Adnkronos Salute Graziano Di, presidente dell'Associazione medici diabetologi, a margine dell'XI Convegno nazionale Fondazione, dal titolo 'per la diabetologia: crescita, ...Così all'Adnkronos Salute Graziano Di, presidente dell'Associazione medici diabetologi, a margine dell'XI Convegno nazionale Fondazione, dal titolo "per la diabetologia: crescita, ... Di Cianni (Amd): "30% italiani con diabete ha retinopatia diabetica" Per questo motivo è fondamentale la prevenzione. Quindi è necessario controllare la glicemia e sottoporsi a screening del fondo dell'occhio come esame semplice che andrebbe fatto almeno ogni 1 o 2 ann ...Potenziamento di centri multiprofessionali, integrazione con la medicina generale e telemedicina per un’assistenza di prossimità. Sono le direttrici individuate dall’Associazione medici ...