Di Bartolo Amd | Retinopatia diabetica aumenta rischio cardiovascolare

(Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - “Le persone che sviluppano precocemente o in maniera aggressiva una malattia della retina, dei piccoli vasi della retina, hanno un maggiordi andare incontro a infarto, ictus e morte per malattia...

Adnkronos

Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Paolo Di Bartolo, presidente della Fondazione Associazione medici diabetologi (AMD), a margine dell'XI convegno nazionale della Fondazione, che si è tenuto a Roma. "Le persone che sviluppano precocemente o in maniera aggressiva una malattia della retina, dei piccoli vasi della retina, hanno un maggior rischio di andare incontro a infarto, ictus e morte per malattia cardiovascolare." "Pazienti con diabete tipo 2 e steatosi epatica non alcolica più a rischio epatite C, fibrosi, cirrosi e cancro epatico."