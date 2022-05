“Deficit politico di Conte” | la reazione M5S alle parole di Spadafora

(Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – “Credo che lui abbia unche noi stiamo pagando in maniera molto forte”. Ledel deputato M5S Vincenzosu Giuseppescatenano l’immediatadi alcuni pentastellati. “Caro Vincenzo, io non penso ci sia alcun. Ma tu che pensi ci sia, dai un contributo intervenendo sempre e solo contro Giuseppe? Non ti sembra di limitare la tua intelligenza politica indiscutibile così?” scrive su Facebook il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli. “di? Ma per favore… Paghiamo altri tipi dida parte di alcuni colleghi… Anche basta”, il tweet della vicepresidente del Senato e del M5S, Paola Taverna, con ...

