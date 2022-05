Advertising

zazoomblog : Decumani a Napoli i clan all?assalto. «Piano per conquistare ristoranti e negozi puliti» - #Decumani #Napoli #all?… - CeMON_POI : Evento imperdibile sabato nel cuore dei Decumani. Indagine del viaggio nel pensiero della sua epoca che portò Hahne… - corrmezzogiorno : #Napoli Ai Decumani la carta igienica con la faccia di Putin -

ilmattino.it

. Gli agenti del commissariato Secondigliano, i militari della stazione dei carabinieri di ... Ed infine gli agenti del commissariato, hanno notato una persona che, alla loro vista, ha ...Laonesta deve schierarsi a viso aperto. Chi è indifferente è complice della camorra. Tutti ... il potenziamento delle videosorveglianza al Rione Forcella e nella parte bassa dei. Non ... Decumani, a Napoli i clan all’assalto: «Piano per conquistare ristoranti e negozi puliti» Due episodi accaduti nello stesso giorno, a distanza di poche centinaia di metri. Domenica scorsa, due aggressioni sono state consumate contro ristoratori che avevano deciso di investire tra i vicoli.I poliziotti lo hanno raggiunto in vico Duchesca dove, con il supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, lo hanno bloccato e trovato in possesso di 6 pasticche di ecstasy e 275 euro ...