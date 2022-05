DAZN | Serie B 2021/22 Playoff Semifinale Ritorno, Palinsesto Telecronisti (Di sabato 21 maggio 2022) La Lega di Serie BKT ha ufficializzato le date dei Playoff del campionato 2021/22 per un mese di maggio carico di emozioni da vivere tutte su DAZN. Sei le squadre impegnate nella corsa all'ultimo posto valido per la promozione a partire dal 13 maggio e fino alla finale di Ritorno del... Leggi su digital-news (Di sabato 21 maggio 2022) La Lega diBKT ha ufficializzato le date deidel campionato/22 per un mese di maggio carico di emozioni da vivere tutte su. Sei le squadre impegnate nella corsa all'ultimo posto valido per la promozione a partire dal 13 maggio e fino alla finale didel...

Advertising

maurizioscoffo1 : @roraa_o @DAZN_IT Si e invece la domanda a Tammy? L anno prossimo sarai ancora in serie A - serieAnews_com : ????? Dopo #TorinoRoma, #Juric interviene sul futuro di #Belotti: 'La società ha fatto la sua offerta, ora lui ci pen… - Drushzebrotto : RT @DAZN_IT: I calabresi vincono 2-0 dopo lo svantaggio dell'andata: il #Vicenza è la quarta retrocessa in Serie C. #CosenzaVicenza #DAZN - ciriolina11 : @roraa_o @DAZN_IT Perché chiedere se vedremo Tammy il prossimo anno in serie A? Sempre peggio. - StefanoMele1226 : Giornalista di Dazn a Tammy 'ti vedremo anche il prossimo anno in serie A?' Ciro Ferrara 'ma perché? Qualcuno ha detto che andrà via?' -