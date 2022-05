Advertising

LA NAZIONE

... una storica pizzeria del centro di Arezzo, e avvicinatosi alla cassa ha intimato alla titolare dell'esercizio pubblico di consegnargli l'interodella serata. Di fronte alla esitazione della ...... una storica pizzeria del centro di Arezzo, e avvicinatosi alla cassa ha intimato alla titolare dell'esercizio pubblico di consegnargli l'interodella serata. Di fronte alla esitazione della ... "Datemi l'incasso": armato di bottiglia alla pizzeria del Guerra, in fuga per le urla La tentata rapina finisce in un inseguimento per le vie del centrobloccato dalla polizia municipale in Guido Monaco, denunciato a piede libero ...La tentata rapina finisce in una fuga per le vie del centro inseguito dai familiari deil titolare: bloccato dalla polizia municipale in Guido Monaco, denunciato a piede libero ...