(Di sabato 21 maggio 2022) “Non è assolutamente vero che anon c’è larelativa alla sosta per l’autoambulanza del 118. Quando ho assunto la carica di Presidente della Consulta dinon esisteva. Quindi è stata mia premura sollecitare l’Assessore Paola Naimi affinché intervenisse, e l’assessore in maniera tempestiva ha risolto il problema”. Giuseppeinterviene in seguito alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal consigliere Pippo Loche, durante la diretta streaming organizzata giovedì scorso da Filo Diretto Monreale a, lamentava questa cronica assenza. Il Presidente della Consulta diha anche sottolineato come anche sull’emergenza idrica della frazione la Consulta si sia attivata, convocando “un consiglio straordinario per trovare ...

filodirettomonreale.it

... secondo Peri, per la presenza su quel velivolo del magistrato Ignazioche aveva a lungo ... Francesco(8 giugno del 1976) come se per tutte questi eventi luttuosi vi fosse il denominatore ...... secondo Peri, per la presenza su quel velivolo del magistrato Ignazioche aveva a lungo ... Francesco(8 giugno del 1976) come se per tutte questi eventi luttuosi vi fosse il denominatore ... D'Alcamo, "Lo Coco sbaglia, a Pioppo presente stallo e segnaletica per l'ambulanza" - FiloDiretto