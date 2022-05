Dal Festival Di Cannes al Festival delle Kardashian: parata di vip a Portofino (VIDEO) (Di sabato 21 maggio 2022) Aspettando le nozze di Kourtney Kardashian, Portofino fa il pieno di star internazionali (e non). Anche i Ferragnez all’evento Portofino fa il pieno di celebrities! I festeggiamenti per il matrimonio di Kourtney Kardashian sono già cominciati, tanti i volti noti internazionali presenti all’evento in una delle location più gettonate del Bel Paese. Tra gli scatti inediti anche Travis Baker, già marito di Kourtney dopo la cerimonia civile in California e quella a Las Vegas. La modella, influencer, imprenditrice statunitense e il batterista dei Blink 182, 46 anni hanno scelto Portofino, alla cerimonia anche Fedez, grande estimatore della celebre band anni ‘90 che solo un paio di giorni fa è riuscito a strappare al leader dei Blink182 Mark Hoppus una cena a Milano con tanto di ... Leggi su 361magazine (Di sabato 21 maggio 2022) Aspettando le nozze di Kourtneyfa il pieno di star internazionali (e non). Anche i Ferragnez all’eventofa il pieno di celebrities! I festeggiamenti per il matrimonio di Kourtneysono già cominciati, tanti i volti noti internazionali presenti all’evento in unalocation più gettonate del Bel Paese. Tra gli scatti inediti anche Travis Baker, già marito di Kourtney dopo la cerimonia civile in California e quella a Las Vegas. La modella, influencer, imprenditrice statunitense e il batterista dei Blink 182, 46 anni hanno scelto, alla cerimonia anche Fedez, grande estimatore della celebre band anni ‘90 che solo un paio di giorni fa è riuscito a strappare al leader dei Blink182 Mark Hoppus una cena a Milano con tanto di ...

