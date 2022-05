Cyber | fake e gas Appunti per un’agenda fra Italia e Usa

Leggi su formiche

(Di sabato 21 maggio 2022) Sarà anche sembrato un piccolo segnale sul radar affollato degli Stati Uniti la scorsa settimana, ma la visita del premierno Mario Draghi dal presidente Joe Biden ha segnato un punto fermo e non banale nelle strette relazioni fra i due Paesi. Il viaggio di Draghi si è inserito in una congiuntura cruciale nella reazione internazionale alla guerra russa contro l’Ucraina – e in un periodo in cui l’amministrazione Biden sta prendendo decisioni importanti per rimanere impegnata in altre parti del mondo come in Asia, anche se la guerra in Est-Europa drena risorse e attenzioni in America.e Stati Uniti si incontrano regolarmente in diversi consessi internazionali, inclusi il G7 e la Nato – ma vedere a fianco i due rispettivi leader in questo momento ha inviato un segnale fondamentale sul valore che entrambi i Paesi attribuiscono al legame ...