Crozza e il monologo su lavoro sottopagato e il salario minimo | “Abbiamo gli stipendi più bassi d’Europa | ma lo Stato pensa alle tende da sole”

(Di sabato 21 maggio 2022) Nell’ultima puntata di stagione di Fratelli di(in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+), Mauriziomette al centro del suoil, in particolare quello precario e. E lo mette in relazione, tra le altre cose, con il bonus balconi: “Draghi ha fatto un ragionamento: in Italia ci sono più disoccupati o più balconi?”. “Live streaming ed episodi completi su discovery+” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

IMattanza : Quando un comico fa il lavoro di 1000 giornalsiti - Maurizio Crozza e il duro, ma esilarante, monologo sul lavoro… - SempreBionda_ : Maurizio Crozza e il suo monologo sull’incontro tra Biden e Draghi - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Crozza e il duro, ma esilarante, monologo sul lavoro - Majden3 : RT @Affaritaliani: Crozza e il duro, ma esilarante, monologo sul lavoro - Affaritaliani : Crozza e il duro, ma esilarante, monologo sul lavoro -

Il Fatto Quotidiano

... lo tenta, lo seduce e a lui dona tutta l'anima raccontandosi senza filtri, in unsulla ... Tra i tanti, ha lavorato con Carlo Lizzani, Dario Fo, Maurizio. Nel 2015 è stata segnalata al "...In questo senso è molto noto il dibattito risalente al 2012 nato intorno alle accuse mosse da alcuni siti riguardo al fatto cheavesse rubato delle battute per unda Twitter . Quello ... Crozza e il monologo su lavoro sottopagato e il salario minimo: “Abbiamo gli stipendi più bassi… Indice dei contenuti1 Fratelli di Crozza 20 maggio, diretta: imitazione di Edward Luttwak2 Imitazione di Antonio Razzi3 Fratelli di Crozza 20 maggio, imitazione di Silvio Berlusconi4 Imitazione di Luc ...Maurizio Crozza mette al centro dell’ultima puntata di stagione del suo Fratelli di Crozza - in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - nel quale, tra le altre cose commenta il bo ...