(Di sabato 21 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) –è ildi Cia-. Imprenditore modenese, di Castelfranco Emilia, 50 anni, è stato nominato dall'ottava Assemblea elettiva, riunita a Roma presso il Teatro Eliseo e composta da 399 delegati, in rappresentanza dei quasi 900 mila iscritti in tutt'Italia., agrotecnico, è il titolare di un'azienda agricola e vitivinicola con 13 ettari investiti a vigneto biologico, giàdi Cia Emilia-Romagna dal 2018 e, precedentemente, di Cia Modena. Succede a Dino Scanavino, al vertice di Cia negli ultimi 8 anni.“Stiamo attraversando una fase davvero complicata: la pandemia, la guerra, i rincari eccezionali delle materie prime, il rischio di una crisi energetica e ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Cristiano Fini nuovo presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Cristiano Fini è il nuovo presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani. Imprenditore modenes… - Italpress : Cristiano Fini nuovo presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani - ItaliaNotizie24 : Cristiano Fini nuovo presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Cristiano Fini nuovo presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani -… -

è il nuovo presidente nazionale di Cia - Agricoltori Italiani. Imprenditore modenese, di Castelfranco Emilia, 50 anni, è stato nominato venerdì 20 maggio dall'VIII Assemblea elettiva, ...Roma, 21 mag. " "Congratulazioni e buon lavoro a, eletto ieri Presidente nazionale di Cia - Agricoltori Italiani, e un ringraziamento all'uscente Dino Scanavino per il contributo puntuale e competente di questi anni". Lo scrive, in ...ROMA (ITALPRESS) - Cristiano Fini è il nuovo presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani. Imprenditore modenese, di Castelfranco Emilia, 50 ...Cristiano Fini è il nuovo presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani. Succede a Dino Scanavino e sarà alla guida per i prossimi 4 anni.