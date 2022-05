Covid oggi nel Lazio, bollettino del 21 maggio: 2.479 nuovi casi, 7 decessi (Di sabato 21 maggio 2022) bollettino Covid: oggi 23.976 contagi e 91 morti. I dati dell'Italia e delle regioni Roma, 21 maggio 2022 - Il Lazio si conferma oggi 21 maggio terza regione per numero di contagi con 2.479 nuovi casi ... Leggi su quotidiano (Di sabato 21 maggio 2022)23.976 contagi e 91 morti. I dati dell'Italia e delle regioni Roma, 212022 - Ilsi conferma21terza regione per numero di contagi con 2.479...

Advertising

RobertoBurioni : Anche oggi oltre 100 morti per COVID-19. È indispensabile che i farmaci antivirali vengano prescritti con maggiore… - RobertoBurioni : 148 morti per COVID-19 anche oggi. Praticamente ogni giorno un aereo che cade. Vorrei che qualcuno mi dicesse che… - SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. LIVE - zazoomblog : Covid oggi Lombardia 3.287 contagi e 24 morti: bollettino 21 maggio - #Covid #Lombardia #3.287 #contagi - SLN_Magazine : Covid oggi Italia, report Iss: in calo Rt e incidenza. Leggi l'articolo cliccando qui ?? -