Covid oggi Italia, 23.976 contagi e 91 morti: bollettino 21 maggio (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 23.976 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 91 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 231.931 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 10,3%. In calo i ricoveri, 242 in meno da ieri, così come le terapie intensive occupate, 6 in meno da ieri. LAZIO – Sono 137.974 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 745 ricoverati, 42 in terapia intensiva e 137.187 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 1.406.008, i morti 11.283, su un totale di 1.555.265 casi ... Leggi su italiasera (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 23.976 i nuovida Coronavirus in, 212022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 91. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 231.931 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 10,3%. In calo i ricoveri, 242 in meno da ieri, così come le terapie intensive occupate, 6 in meno da ieri. LAZIO – Sono 137.974 le persone attualmente positive a-19 nel Lazio, di cui 745 ricoverati, 42 in terapia intensiva e 137.187 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 1.406.008, i11.283, su un totale di 1.555.265 casi ...

