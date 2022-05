Covid, news di oggi. Iss: "Con il booster efficacia all'88% contro malattia grave". LIVE (Di sabato 21 maggio 2022) Lo evidenzia il report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità. Sale l'età dei ricoverati nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Il tasso di mortalità dei no-vax è 7 più alto rispetto ai vaccinati. Quasi 500mila reinfezioni in 9 mesi. In Corea del Nord segnalati 220mila nuovi casi di "febbre", che si sospetta siano riferibili a infezioni da coronavirus. Il presidente americano Biden: "Abbiamo offerto vaccini a Pyongyang, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta" Leggi su tg24.sky (Di sabato 21 maggio 2022) Lo evidenzia il report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità. Sale l'età dei ricoverati nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Il tasso di mortalità dei no-vax è 7 più alto rispetto ai vaccinati. Quasi 500mila reinfezioni in 9 mesi. In Corea del Nord segnalati 220mila nuovi casi di "febbre", che si sospetta siano riferibili a infezioni da coronavirus. Il presidente americano Biden: "Abbiamo offerto vaccini a Pyongyang, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta"

