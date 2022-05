Covid | le news Il bollettino | 23 976 casi e 91 morti Tasso positività al 10 | 3% LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 21 maggio 2022) Processati 231.931 tamponi. Calano le terapie intensive (-6) e i ricoveri ordinari (-242). Secondo l'Iss sale l'età dei ricoverati nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Ildi mortalità dei no-vax è 7 più alto rispetto ai vaccinati. Quasi 500mila reinfezioni in 9 mesi. In Corea del Nord segnalati 220mila nuovidi "febbre", che si sospetta siano riconducibili a infezioni da coronavirus. Il presidente americano Biden: "Abbiamo offerto vaccini a Pyongyang, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta"