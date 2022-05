Covid, le news. Il bollettino: 23.976 casi e 91 morti. Tasso positività al 10,3%. LIVE (Di sabato 21 maggio 2022) Processati 231.931 tamponi. Calano le terapie intensive (-6) e i ricoveri ordinari (-242). Secondo l'Iss sale l'età dei ricoverati nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Il Tasso di mortalità dei no-vax è 7 più alto rispetto ai vaccinati. Quasi 500mila reinfezioni in 9 mesi. In Corea del Nord segnalati 220mila nuovi casi di "febbre", che si sospetta siano riconducibili a infezioni da coronavirus. Il presidente americano Biden: "Abbiamo offerto vaccini a Pyongyang, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta" Leggi su tg24.sky (Di sabato 21 maggio 2022) Processati 231.931 tamponi. Calano le terapie intensive (-6) e i ricoveri ordinari (-242). Secondo l'Iss sale l'età dei ricoverati nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Ildi mortalità dei no-vax è 7 più alto rispetto ai vaccinati. Quasi 500mila reinfezioni in 9 mesi. In Corea del Nord segnalati 220mila nuovidi "febbre", che si sospetta siano riconducibili a infezioni da coronavirus. Il presidente americano Biden: "Abbiamo offerto vaccini a Pyongyang, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta"

Advertising

Giorgiolaporta : Dopo 2 anni di terrore h24 a reti unificate sul #Covid e dopo 3 mesi di guerra in #Ucraina, adesso che la pandemia… - SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. LIVE - HuffPostItalia : Locatelli: 'Troppi italiani senza terza dose, i medici li convincano' - Paolo618261612 : RT @Fedoraquattroc2: @bassarelli ATTENZIONE VACCINATI: per i 40 Ml che si son vaccinati #COVID19 senza 'prescrizione medica limitativa RRL'… - Fedoraquattroc2 : @mm_nurita @beccacciaro1 @strange_days_82 ATTENZIONE VACCINATI: per i 40 Ml che si son vaccinati #COVID19 senza 'pr… -