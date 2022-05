Covid | le news di oggi Cala la curva in tutte le Regioni Nuovo allarme in Corea del Nord

(Di sabato 21 maggio 2022) Secondo il monitoraggio dell'Iss, l'indice di trasmissibilità si attesta a 0.89. Anche l'incidenza è in decrescita (375 casi su 100mila abitanti). Intanto, in Estremo Oriente, il Paese governato da Kim Jong-un ha segnalato 220mila nuovi casi di "febbre", che si sospetta siano riconducibili a infezioni da coronavirus. Ciò porterebbe a 2,46 milioni il numero totale di contagi nella nazione

l salto di specie è servito. Ora il vaiolo delle scimmie non è più solo delle scimmie. L'accumularsi di contagi in persone che non hanno avuto contatti con animali infetti dimostra che il virus ha ...Qualcosa di affine pare stia succedendo anche nel Regno Unito, dove la dichiarazione ufficiale di fine emergenza(mesi fa ormai) non è stata accompagnata da un ritorno massiccio negli uffici. ...Sono 26.561 i nuovi casi di Covid in Italia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute. I tamponi effettuati nelle ultime ...