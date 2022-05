Covid, i nuovi positivi a Bergamo sono 285 (Di sabato 21 maggio 2022) Bergamo. sono 3.287 i nuovi positivi al Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 33.156 tamponi effettuati con un tasso di positività del 9,9% (venerdì era del 10,5%). Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive che sono 32 (-3), e negli altri reparti per la cura del Coronavirus dove i pazienti sono 798 (-32). I decessi sono stati 24 per un totale di 40.408 dall’inizio della pandemia. I nuovi casi in provincia: a Milano 1.095, a Bergamo 285, a Brescia 370, a Como 188, a Cremona 85, a Lecco 116, a Lodi 79, a Mantova 139, a Monza 296, a Pavia 184, a Sondrio 56 e a Varese, infine, 250. Leggi su bergamonews (Di sabato 21 maggio 2022)3.287 ialin Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 33.156 tamponi effettuati con un tasso dità del 9,9% (venerdì era del 10,5%). Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive che32 (-3), e negli altri reparti per la cura del Coronavirus dove i pazienti798 (-32). I decessistati 24 per un totale di 40.408 dall’inizio della pandemia. Icasi in provincia: a Milano 1.095, a285, a Brescia 370, a Como 188, a Cremona 85, a Lecco 116, a Lodi 79, a Mantova 139, a Monza 296, a Pavia 184, a Sondrio 56 e a Varese, infine, 250.

