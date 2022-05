Covid, Giani: 1.476 nuovi casi in Toscana, oggi 21 maggio. Tasso positivi 11,75% (Di sabato 21 maggio 2022) Sono 1.476 i nuovi casi di coronavirus, in Toscana, oggi 21 maggio 2022, su 12.562 test di cui 1.955 tamponi molecolari e 10.607 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 11,75% (62,9% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 21 maggio 2022) Sono 1.476 idi coronavirus, in212022, su 12.562 test di cui 1.955 tamponi molecolari e 10.607 test rapidi. Ildeiè 11,75% (62,9% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post.

