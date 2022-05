“Cosa ha fatto…”. Caos sull’Isola, per Estefania Bernal l’affondo è spietato: il naufrago vomita tutto in diretta (Di sabato 21 maggio 2022) Estefania Bernal, affondo ‘spietato’ all’Isola dei Famosi. Certamente le vicende sentimentali con Roger hanno fatto di lei una delle protagoniste indiscusse del reality show ai limiti della sopravvivenza. Ma la naufraga pare sia stata al centro dell’ultima polemica avvenuta tra i compagni di gioco. Atteggiamenti che qualcuno pare non aver gradito per nulla. Poi l’attacco davanti alle telecamere. Marco Maccarini è sbarcato sull’Isola dei Famosi il 16 maggio, dopo Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis. Pochi giorni e per il naufrago pare siano già arrivate le prime critiche. Ha deciso di tagliare la legna preoccupato dal fatto che il fuoco potesse spegnersi. Nonostante abbia poi ammesso di aver preso l’iniziativa senza consultare il gruppo, pare che il suo errore non sia passato inosservato ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 maggio 2022), affondo ‘’ all’Isola dei Famosi. Certamente le vicende sentimentali con Roger hanno fatto di lei una delle protagoniste indiscusse del reality show ai limiti della sopravvivenza. Ma la naufraga pare sia stata al centro dell’ultima polemica avvenuta tra i compagni di gioco. Atteggiamenti che qualcuno pare non aver gradito per nulla. Poi l’attacco davanti alle telecamere. Marco Maccarini è sbarcatodei Famosi il 16 maggio, dopo Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis. Pochi giorni e per ilpare siano già arrivate le prime critiche. Ha deciso di tagliare la legna preoccupato dal fatto che il fuoco potesse spegnersi. Nonostante abbia poi ammesso di aver preso l’iniziativa senza consultare il gruppo, pare che il suo errore non sia passato inosservato ...

martaottaviani : #Erdogan ha fatto sapere che parlerà con la #Finlandia per dire loro che la #Turchia ha problemi solo con l'ingress… - GiovaAlbanese : #Vlahovic parla di #Prandelli «Mio padre non avrebbe fatto quello che lui ha fatto per me. Mi ha supportato e lo ri… - NetflixIT : Dr Brenner: che cosa hai fatto? Ops, ecco i primi 8 minuti della quarta stagione e la divisione degli episodi ??… - Axxell2511 : @Aramcheck76 Però ci sono quelli che puntualizzano 'e adesso che hai fatto la distinzione cosa cambia sulla tragedi… - Wyiyki4L : Sto tutto fatto, ho fame e voglio provare roba nuova. Cosa devo comprare? -

Armi all'Ucraina, i Paesi europei litigano sui rimborsi Cosa che la Germania ha di fatto denunciato nell'ultima riunione. Perché a Berlino - dove attendono indietro 31 milioni - sentono puzza di bruciato: vogliono capire quale criterio contabile ... Bonus famiglia 2022, Draghi conferma 200 euro per tutti! Ok! ... a prescindere da altre condizioni: come funziona e come ottenerlo Ultime notizie, novità, e cosa ...euro Il Governo - nella prima conferenza stampa di presentazione del decreto aiuti - aveva fatto ... che la Germania ha didenunciato nell'ultima riunione. Perché a Berlino - dove attendono indietro 31 milioni - sentono puzza di bruciato: vogliono capire quale criterio contabile ...... a prescindere da altre condizioni: come funziona e come ottenerlo Ultime notizie, novità, e...euro Il Governo - nella prima conferenza stampa di presentazione del decreto aiuti - aveva...