Contro afidi, cocciniglia e fumaggine basta questo sapone per realizzare un antiparassitario naturale ed efficace. (Di sabato 21 maggio 2022) È iniziata la bella stagione e le nostre piante vanno messe al riparo: Contro afidi, cocciniglia e fumaggine, provate questo spray efficace, naturale e a costo davvero ridotto. Il rimedio per eccellenza per eliminare i parassiti è, udite udite, il sapone Alga all’olio di cocco. Di cosa si tratta? Di un preparato molle potassico, di facilissima reperibilità, perfetto per il bucato. Grazie al suo potere smacchiante, riporta i capi come nuovi. E costa meno di 2 euro!!!! Il suo INCI riporta come ingredienti solo glicerina, olio di cocco e ovviamente acqua: perfetto quindi per essere utilizzato in natura, in pieno rispetto dell’eco-sistema. In breve, non inquina! Ma le sue virtù non si esauriscono qui! Le qualità detergenti hanno una potente rilevanza ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 21 maggio 2022) È iniziata la bella stagione e le nostre piante vanno messe al riparo:, provatespraye a costo davvero ridotto. Il rimedio per eccellenza per eliminare i parassiti è, udite udite, ilAlga all’olio di cocco. Di cosa si tratta? Di un preparato molle potassico, di facilissima reperibilità, perfetto per il bucato. Grazie al suo potere smacchiante, riporta i capi come nuovi. E costa meno di 2 euro!!!! Il suo INCI riporta come ingredienti solo glicerina, olio di cocco e ovviamente acqua: perfetto quindi per essere utilizzato in natura, in pieno rispetto dell’eco-sistema. In breve, non inquina! Ma le sue virtù non si esauriscono qui! Le qualità detergenti hanno una potente rilevanza ...

Advertising

SailorAnna : RT @ero_coso: Rimedi naturali funzionanti contro gli afidi? Le coccinelle da sole non ce la fanno, ormai sono grosse come quarti di bue. - ero_coso : Rimedi naturali funzionanti contro gli afidi? Le coccinelle da sole non ce la fanno, ormai sono grosse come quarti di bue. - Maicol70 : @FRN_gnn @elizabethmaci Neurotteri sono considerati insetti utili per la notevole attività predatoria nei confronti… - evilmindITA : @valeficent_ @CasadiCanapa Grande simo! Una coccinella è un guardiano contro gli afidi super! -