Conferenza stampa Spalletti: «Negli ultimi dieci anni nove in Champions. Mertens e Osimhen…»

Conferenza stampa Spalletti, il tecnico del Napoli parla alla vigilia della sfida contro lo Spezia: ecco le sue dichiarazioni

Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia del match tra Napoli e Spezia. Le parole riprese da TuttoNapoli.

COSA ASPETTARSI – «E' una domanda alla quale è difficile rispondere ora, se non impossibile. La competitività di una squadra dipende da molti fattori come ben sapete, per noi serve la capacità di rinnovarsi in una situazione di fine ciclo. C'erano diversi a scadenza di contratto e poi alcuni che hanno un'età, come qualcuno, e la società valuta anche queste cose qui. Bisogna andare a rinnovarsi restando competitivi, sapendo che poi nel calcio per i nuovi o i giovani ci sono dei periodi di adattamento da considerare, e la capacità di rinnovarsi anche degli avversari che tenteranno di ...

