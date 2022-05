Conferenza stampa Inzaghi: «Una stagione a colori. Paragone con Conte? Nessun fastidio» (Di sabato 21 maggio 2022) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in Conferenza stampa per presentare la sfida contro la Sampdoria Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in Conferenza stampa per presentare la sfida contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni: LA stagione – «stagione a colori e non in bianconero come qualcuno pensava. Abbiamo vinto coppe, espresso un bel gioco, siamo arrivati agli ottavi di Champions e siamo qui a giocarci lo scudetto all’ultima giornata» VIGILIA – «La squadra ha passato una settimana come le altre nel preparare la partita. Ci sono 90? da giocare alla grande per non avere rimpianti, pur sapendo che non dipenderà da noi. Serve fare 84 punti, poi vedremo cosa succederà» Conte – «Non mi dà ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) Simone, allenatore dell’Inter, ha parlato inper presentare la sfida contro la Sampdoria Simone, allenatore dell’Inter, ha parlato inper presentare la sfida contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni: LA– «e non in bianconero come qualcuno pensava. Abbiamo vinto coppe, espresso un bel gioco, siamo arrivati agli ottavi di Champions e siamo qui a giocarci lo scudetto all’ultima giornata» VIGILIA – «La squadra ha passato una settimana come le altre nel preparare la partita. Ci sono 90? da giocare alla grande per non avere rimpianti, pur sapendo che non dipenderà da noi. Serve fare 84 punti, poi vedremo cosa succederà»– «Non mi dà ...

