Conferenza stampa Agostini: «Ormai sappiamo che non dipende solo da noi» (Di sabato 21 maggio 2022) Alessandro Agostini, allenatore del Cagliari, interviene in Conferenza stampa per presentare il match contro il Venezia Il tecnico del Cagliari Alessandro Agostini interviene in Conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Venezia. LE PAROLE DI MISTER Agostini FIDUCIA – «Devo decidere ancora chi gioca, ho alcune considerazioni in ballo e valuterà cosa riterrò opportuno» DIFESA E NANDEZ- «Entrambe le soluzioni (3 o 4, ndr) non sono da scartare, entrambe mi sono piaciute e valuterò quella adatta. Nandez sta bene e farà parte di questa trasferta» CERTEZZE – «Sicuramente è tutto importante in queste gare, valgono una stagione. Quel qualcosa in più deve arrivare dalla testa di ognuno di noi» FRUSTRAZIONE – «Sinceramente non penso alla ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) Alessandro, allenatore del Cagliari, interviene inper presentare il match contro il Venezia Il tecnico del Cagliari Alessandrointerviene inper presentare il match di domani contro il Venezia. LE PAROLE DI MISTERFIDUCIA – «Devo decidere ancora chi gioca, ho alcune considerazioni in ballo e valuterà cosa riterrò opportuno» DIFESA E NANDEZ- «Entrambe le soluzioni (3 o 4, ndr) non sono da scartare, entrambe mi sono piaciute e valuterò quella adatta. Nandez sta bene e farà parte di questa trasferta» CERTEZZE – «Sicuramente è tutto importante in queste gare, valgono una stagione. Quel qualcosa in più deve arrivare dalla testa di ognuno di noi» FRUSTRAZIONE – «Sinceramente non penso alla ...

Advertising

Inter : Vigilia dell'ultima giornata di campionato #InterSampdoria: da Appiano Gentile in diretta la conferenza stampa di S… - acmilan : ???? #SassuoloMilan ??? Segui la conferenza stampa di Pioli alla vigilia dell'ultima sfida della stagione, LIVE dalle… - DiscoveryItalia : Tailor Made – Chi ha la stoffa? conferenza stampa: tutte le dichiarazioni - 100x100Napoli : Le parole di Spalletti in conferenza stampa - MilanLiveIT : #SassuoloMilan: le parole di #Pioli in conferenza stampa?? -