Concorso straordinario bis: punti abilitazione e laurea, come inserirli nella domanda. Abilitazioni orizzontali e titoli congiunti (Di sabato 21 maggio 2022) Le domande di partecipazione al Concorso straordinario bis si possono presentare sino al 16 giugno 2022. abilitazione e laurea: come inserirli nella domanda e punteggi attribuiti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 21 maggio 2022) Le domande di partecipazione albis si possono presentare sino al 16 giugno 2022.e punteggi attribuiti. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso straordinario bis: punti abilitazione e laurea, come inserirli nella domanda. Abilitazioni orizzontali e t… - inf_scuola : #scuola Concorso Straordinario, il #ministro scontenta tutti - phare_c : Sardegna: inizierà domenica 29 maggio e terminerà venerdì 3 giugno il terzo interpello per l'assegnazione delle sed… - scuolainforma : #Concorso straordinario, ricorso per gli esclusi: #infanzia, #primaria e #sostegno - AniefTorino : Concorso straordinario bis, domande entro metà giugno. L’azione legale del sindacato Anief per tutelare gli esclusi -