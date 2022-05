Concerto per la pace “Play Music – Stop War”: artisti da tutta Italia per dire no alla guerra (Di sabato 21 maggio 2022) Ditonellapiaga, Anastasio, Motta e tanti altri artisti. Sabato 21 maggio, in Piazza del Popolo a Roma, dalle ore 18.00 si terrà Play Music Stop War, un evento a ingresso libero per diffondere, con la Musica, un forte messaggio volto a sostenere il lavoro umanitario e l’accoglienza ai profughi dall’Ucraina promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. La consapevolezza che la guerra è la madre di tutte le povertà ha spinto Sant’Egidio a lavorare per la pace. Proteggerla dove è minacciata e aiutare a ricostruirla. Il Concerto si aprirà con i finalisti di un contest, giunto alla sua decima edizione, che con la loro arte contribuiscono a diffondere messaggi per la solidarietà e l’integrazione. Courtesy of Press ... Leggi su velvetmag (Di sabato 21 maggio 2022) Ditonellapiaga, Anastasio, Motta e tanti altri. Sabato 21 maggio, in Piazza del Popolo a Roma, dalle ore 18.00 si terràWar, un evento a ingresso libero per diffondere, con laa, un forte messaggio volto a sostenere il lavoro umanitario e l’accoglienza ai profughi dall’Ucraina promosso dComunità di Sant’Egidio. La consapevolezza che laè la madre di tutte le povertà ha spinto Sant’Egidio a lavorare per la. Proteggerla dove è minacciata e aiutare a ricostruirla. Ilsi aprirà con i finalisti di un contest, giuntosua decima edizione, che con la loro arte contribuiscono a diffondere messaggi per la solidarietà e l’integrazione. Courtesy of Press ...

