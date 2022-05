Come l'art sharer, "inventata" dalle millennials sui social network. Ecco che cosa cambia se il gallerista o l'artista è una donna. E magari madre (Di sabato 21 maggio 2022) Si potrebbe cominciare con un elenco delle donne nell’arte. Donne che negli ultimi anni hanno occupato i vertici di musei pubblici e privati, gallerie, fondazioni, enti culturali e soprintendenze italiane. Sono tante, più del 60 per cento secondo Federculture, che ha preso in considerazione 228 delle realtà più importanti. E lo strillano i titoli dei media, che accolgono ogni nomina Come l’agognata conquista di un podio. Artiste alla Biennale Arte 2022 guarda le foto Leggi anche › Al lavoro con… Cecilia Alemani ... Leggi su iodonna (Di sabato 21 maggio 2022) Si potrebbe cominciare con un elenco delle donne nell’arte. Donne che negli ultimi anni hanno occupato i vertici di musei pubblici e privati, gallerie, fondazioni, enti culturali e soprintendenze italiane. Sono tante, più del 60 per cento secondo Federculture, che ha preso in considerazione 228 delle realtà più importanti. E lo strillano i titoli dei media, che accolgono ogni nominal’agognata conquista di un podio. Artiste alla Biennale Arte 2022 guarda le foto Leggi anche › Al lavoro con… Cecilia Alemani ...

Advertising

SimoPillon : No. 'Propaganda Gender' è quando si entra nelle scuole con la scusa della lotta alle discriminazioni e poi si inseg… - scastaldi9 : RT @scastaldi9: Come una nuvola mi filtro nel sole. Mi sento diffuso in un bacio che mi consuma e mi calma. Salvatore Quasimodo #inVersi… - art_Yuks : @Cattleya980 Ma come si permette questo vasco a copiarmi! - fede068 : E' bene andare a rileggere il catechismo della Chiesa Cattolica dove agli art 862, 939 e 1558 spiega il ruolo dei V… - DimitriDeVita : RT @pericarla: 'È nel cuore che si raccolgono i valori. Come vorrei fargli capire che un cuore sensibile e generoso conta molto, molto di p… -