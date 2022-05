Classifica FIMI | flop Eurovision Maneskin debuttano undicesimi LDA terzo tra gli album

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 21 maggio 2022) LDA Piccoli stravolgimenti nelle classifichedal 13 al 19 maggio 2022. Nei singoli, Rhove mantiene il suo primato, mentre iesordiscono, soltanto all’undicesimo posto, con il brano Supermodel. Negli, invece, Gemitaiz ha superato l’inossidabile Lazza, sceso in seconda posizione, mentre LDA debutta alla numero 3. Nelladei singoli, Shakerando di Rhove resiste al primo posto per la quinta settimana consecutiva, seguita da Brividi di Mahmood e Blanco (in salita di una posizione rispetto a sette giorni fa). Notevole balzo in avanti in terza postazione per I Love You Baby di Jovanotti & Sixpm (+6). La settimana è stata favorevole anche per 5 Gocce di Irama e Rkomi, che sale dalla numero 8 alla 4, facendo perdere una posizione a Bagno a Mezzanotte di Elodie. Stabili, in sesta e settima ...