Clarissa Selassié va sotto i ferri, operazione chirurgica: “Cambia la mia vita” (Di sabato 21 maggio 2022) Intervento chirurgico inaspettato per l’ex protagonista del Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié: il suo annuncio sui social L’intervento di Clarissa Selassié (screenshot GF Vip)Clarissa è la minore delle sorelle Selassié ed ha trascorso solo pochi mesi nella casa più spiata d’Italia. Nonostante questo dettaglio ha comunque conquistato il pubblico che continua a seguire le sue avventure professionali e private sui social. Per questo motivo in molti hanno notato la sua lunga assenza: per diversi giorni non si è infatti fatta vedere o sentire. In queste ore ha deciso di rompere il silenzio e rivelare, attraverso una serie di stories su Instagram, di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico al seno. Un momento molto delicato per lei che sembrerebbe aver però ... Leggi su specialmag (Di sabato 21 maggio 2022) Intervento chirurgico inaspettato per l’ex protagonista del Grande Fratello Vip,: il suo annuncio sui social L’intervento di(screenshot GF Vip)è la minore delle sorelleed ha trascorso solo pochi mesi nella casa più spiata d’Italia. Nonostante questo dettaglio ha comunque conquistato il pubblico che continua a seguire le sue avventure professionali e private sui social. Per questo motivo in molti hanno notato la sua lunga assenza: per diversi giorni non si è infatti fatta vedere o sentire. In queste ore ha deciso di rompere il silenzio e rivelare, attraverso una serie di stories su Instagram, di essersiposta ad un intervento chirurgico al seno. Un momento molto delicato per lei che sembrerebbe aver però ...

