Clarissa Selassiè, l’ex gieffina ci svela i motivi della sua assenza social (Di sabato 21 maggio 2022) Clarissa Selassiè svela ai fan il motivo della sua assenza social. La sorella di Lulù e Jessica si è sottoposta ad un intervento estetico. Il primo, per la più giovane delle tre ragazze Selassié, dato che in passato ha solo fatto alcune punture di acido ialuronico alle labbra. l’ex gieffina vip racconta attraverso le stories del suo profilo Instagram: “Sono sparita dai social in questi giorni perché lunedì mi sono operata in una clinica qua a Roma. Mi ha cambiato la vita questa operazione, sono molto felice! Erano tanti mesi che desideravo fare questa operazione, volevo aumentare di una taglia, non mi sentivo me stessa al 100%”. La sua assenza è durata quattro giorni, ma il suo pubblico era in ansia e preoccupato ... Leggi su diredonna (Di sabato 21 maggio 2022)ai fan il motivosua. La sorella di Lulù e Jessica si è sottoposta ad un intervento estetico. Il primo, per la più giovane delle tre ragazze Selassié, dato che in passato ha solo fatto alcune punture di acido ialuronico alle labbra.vip racconta attraverso le stories del suo profilo Instagram: “Sono sparita daiin questi giorni perché lunedì mi sono operata in una clinica qua a Roma. Mi ha cambiato la vita questa operazione, sono molto felice! Erano tanti mesi che desideravo fare questa operazione, volevo aumentare di una taglia, non mi sentivo me stessa al 100%”. La suaè durata quattro giorni, ma il suo pubblico era in ansia e preoccupato ...

Advertising

infoitcultura : Clarissa Selassiè, l’ex gieffina ci svela i motivi della sua assenza social - MassiMarz74 : A me spiace che rimaniate delusi dal mio scrivere ma le sorelle Selassiè e Clarissa in primis si stanno mettendo ne… - ParliamoDiNews : Clarissa Selassie sparita dopo il GfVip. `Mi sono rifatta il seno`, com`è oggi – Libero Quotidiano #RussiaUcraina… - infoitcultura : Jessica, Lulù e Clarissa Selassié su Barù e Alex Belli/ 'Non è bigotto', 'Ciò che ha fatto è illegale' - sds4_ : RT @Juntaallimite: La chaotic energy delle sorelle Sélassié mentre parlano delle tette di clarissa vi prego queste donne sono la mia vita… -