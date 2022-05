Clarissa Selassié, assente dai social: “Mi sono operata al seno” (Di sabato 21 maggio 2022) Clarissa Selassié, insieme alle sorelle Lulù e Jessica, sono state tra le protagoniste di questa sesta edizione del GF Vip. Spesso al centro dell’attenzione, l’assenza di Clarissa dai social ha fatto preoccupare i fan. A spiegare i motivi dietro a tale sparizione è stata la principessa stessa, raccontando quanto avvenuto negli ultimi giorni. “Mi sono L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 21 maggio 2022), insieme alle sorelle Lulù e Jessica,state tra le protagoniste di questa sesta edizione del GF Vip. Spesso al centro dell’attenzione, l’assenza didaiha fatto preoccupare i fan. A spiegare i motivi dietro a tale sparizione è stata la principessa stessa, raccontando quanto avvenuto negli ultimi giorni. “MiL'articolo

Clarissa Selassiè si è rifatta il seno: "Questa operazione mi ha cambiato la vita!" Clarissa Selassiè si è rifatta il seno Mi sono operata al seno qui a Roma, sono molto emozionata perché questa operazione mi ha cambiato la vita e sono molto felice. mi sono operata lunedì mattina