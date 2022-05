Cina | stanzia 74 mln dollari per contrastare inondazioni

(Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos/Xin) - Il governo cinese hato 500 milioni di yuan, circa 74 milioni distatunitensi, in risposta alleche potrebbero colpire la parte meridionale del Paese, al momento interessata da forti piogge. Il fondo, messo a disposizione dal ministero delle Finanze e da quello delle Risorse idriche, servirà a finanziare i progetti e la manutenzione dei sistemi di prevenzione già esistenti. Inoltre, attraverso queste risorse il governo formerà ulteriormente le squadre di soccorso che entreranno in azione in caso di calamità.

