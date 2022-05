Cina e 5G, l’Italia che fa? Dal Canada un campanello d’allarme (Di sabato 21 maggio 2022) A che punto è la notte della sicurezza cyber italiana? Un campanello d’allarme suona dal Canada: giovedì il governo di Justin Trudeau ha messo al bando dalla rete 5G nazionale Huawei e Zte, i colossi delle telecomunicazioni cinesi che gli 007 occidentali accusano di spionaggio. La mossa era attesa da tempo ed è arrivata in ritardo sulla tabella di marcia. Da anni gli Stati Uniti chiedono ai loro alleati di escludere le aziende cinesi dalla rete di quinta generazione. Concorrenza sleale, accusa Pechino, tornata a scagliarsi dopo il bando canadese contro una decisione “priva di ogni fondamento” e decisa a passare alla rappresaglia. Questione di sicurezza nazionale, ripete da Washington un fronte politico bipartisan che si è fatto strada nell’amministrazione Barack Obama, ha alzato la voce con Donald Trump alla Casa Bianca e continua a ... Leggi su formiche (Di sabato 21 maggio 2022) A che punto è la notte della sicurezza cyber italiana? Unsuona dal: giovedì il governo di Justin Trudeau ha messo al bando dalla rete 5G nazionale Huawei e Zte, i colossi delle telecomunicazioni cinesi che gli 007 occidentali accusano di spionaggio. La mossa era attesa da tempo ed è arrivata in ritardo sulla tabella di marcia. Da anni gli Stati Uniti chiedono ai loro alleati di escludere le aziende cinesi dalla rete di quinta generazione. Concorrenza sleale, accusa Pechino, tornata a scagliarsi dopo il bando canadese contro una decisione “priva di ogni fondamento” e decisa a passare alla rappresaglia. Questione di sicurezza nazionale, ripete da Washington un fronte politico bipartisan che si è fatto strada nell’amministrazione Barack Obama, ha alzato la voce con Donald Trump alla Casa Bianca e continua a ...

