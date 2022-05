Ci sono novità sul Long Covid. Ecco quali (Di sabato 21 maggio 2022) Mentre la Cina e la Corea del Nord fanno i conti con un’ondata devastante, emergono ulteriori dati sul cosiddetto Long Covid. Questa complessa e misteriosa condizione, in cui pazienti che hanno superato il virus soffrono di sintomi persistenti, sembra durare mesi ed è diventato l’effetto più preoccupante della pandemia a livello sanitario. Secondo il quotidiano The New York Times, un nuovo studio della FAIR Health, organizzazione che si dedica ai costi sanitari e problemi assicurativi, ha svelato che circa il 76% degli americani a cui è stato diagnosticato il Long Covid non era abbastanza malato da essere ricoverato in ospedale. La nuova ricerca si aggiunge alla crescente evidenza che le persone con infezioni iniziali lievi o moderate possono ancora manifestare sintomi debilitanti in seguito. Il report ... Leggi su formiche (Di sabato 21 maggio 2022) Mentre la Cina e la Corea del Nord fanno i conti con un’ondata devastante, emergono ulteriori dati sul cosiddetto. Questa complessa e misteriosa condizione, in cui pazienti che hanno superato il virus soffrono di sintomi persistenti, sembra durare mesi ed è diventato l’effetto più preoccupante della pandemia a livello sanitario. Secondo il quotidiano The New York Times, un nuovo studio della FAIR Health, organizzazione che si dedica ai costi sanitari e problemi assicurativi, ha svelato che circa il 76% degli americani a cui è stato diagnosticato ilnon era abbastanza malato da essere ricoverato in ospedale. La nuova ricerca si aggiunge alla crescente evidenza che le persone con infezioni iniziali lievi o moderate posancora manifestare sintomi debilitanti in seguito. Il report ...

