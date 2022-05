Chi sono gli italiani rapiti in Mali, la sorella: 'Mio fratello felicissimo, si era trasferito perché lì si vive bene' (Di sabato 21 maggio 2022) 'Era felicissimo, si era trasferito in Mali perché lì si viveva bene e anche il clima, con il caldo asciutto, era favorevole': così Anna Maria Langone - sorella di Rocco, rapito in Mali insieme alla ... Leggi su leggo (Di sabato 21 maggio 2022) 'Era, si erainlì sivae anche il clima, con il caldo asciutto, era favorevole': così Anna Maria Langone -di Rocco, rapito ininsieme alla ...

