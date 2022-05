"Chi sarà il successore di Vladimir Putin". La profezia del generale Petraeus: il peggiore degli incubi diventa realtà? (Di sabato 21 maggio 2022) David Petraeus, 37 anni nell'esercito Usa, capo della missione in Afghanistan e in Iraq, ex capo della Cia e leggendario generale americano è convinto che il conflitto in Ucraina sarà lungo e diventerà guerra di posizione. Perché "né Putin né Zelensky sono pronti a una discussione seria". Al momento gli ucraini grazie agli aiuti dell'Occidente, spiega in una intervista a La Repubblica, "hanno buone prospettive per resistere" e "la Russia ora vuole rafforzare le posizioni conquistate dall'inizio della guerra, per poi prendere altro territorio. Per questo non vedo oggi un dialogo serio". Di certo, prosegue Petraeus, "se Putin voleva rifare grande la Russia ha in realtà fatto grande la Nato e l'Occidente ben prima che la Svezia e la Finlandia chiedessero l'altro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) David, 37 anni nell'esercito Usa, capo della missione in Afghanistan e in Iraq, ex capo della Cia e leggendarioamericano è convinto che il conflitto in Ucrainalungo e diventerà guerra di posizione. Perché "néné Zelensky sono pronti a una discussione seria". Al momento gli ucraini grazie agli aiuti dell'Occidente, spiega in una intervista a La Repubblica, "hanno buone prospettive per resistere" e "la Russia ora vuole rafforzare le posizioni conquistate dall'inizio della guerra, per poi prendere altro territorio. Per questo non vedo oggi un dialogo serio". Di certo, prosegue, "sevoleva rifare grande la Russia ha infatto grande la Nato e l'Occidente ben prima che la Svezia e la Finlandia chiedessero l'altro ...

