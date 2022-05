Che disavventura per Valentina Ferragni al ritorno dalle Hawaii: in aeroporto arriva la polizia (Di sabato 21 maggio 2022) Abbiamo visto Valentina Ferragni mostrarci in questi giorni, posti meravigliosi, spiagge bellissime e tramonti mozzafiato. Purtroppo però, il finale della sua vacanza da sogno alle Hawaii non è finita nel migliore dei modi. Capita spesso quando si viaggia e si devono prendere dei voli e delle coincidenze e purtroppo, quello che doveva essere un tranquillo rientro a casa e invece si è trasformato in un incubo. Come sempre, Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno raccontato tutto sui social e hanno spiegato di esser stati costretti a rimanere negli States 24 ore in più e a riprogrammare l’arrivo a Milano. Ma questo è solo uno degli ultimi imprevisti perchè durante il ritorno alla coppia, è successo davvero di tutto. Che incubo il viaggio di ritorno di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 21 maggio 2022) Abbiamo vistomostrarci in questi giorni, posti meravigliosi, spiagge bellissime e tramonti mozzafiato. Purtroppo però, il finale della sua vacanza da sogno allenon è finita nel migliore dei modi. Capita spesso quando si viaggia e si devono prendere dei voli e delle coincidenze e purtroppo, quello che doveva essere un tranquillo rientro a casa e invece si è trasformato in un incubo. Come sempre,e Luca Vezil hanno raccontato tutto sui social e hanno spiegato di esser stati costretti a rimanere negli States 24 ore in più e a riprogrammare l’arrivo a Milano. Ma questo è solo uno degli ultimi imprevisti perchè durante ilalla coppia, è successo davvero di tutto. Che incubo il viaggio didi ...

GianlucaCangian : L’#amore è una degenerazione della #sessualità. Una disavventura dove cercano di distrarsi coloro che si sono annoi… - m_masi1960 : @ManuelaArata Le consiglio di postare la sua disavventura di tutti i social possibili. Incluso striscia la notizia.… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Valentina Ferragni, disavventura in viaggio: «Hanno chiamato la polizia, dicono che potremmo essere pericolosi» - andreastoolbox : #Valentina Ferragni, disavventura in viaggio: «Hanno chiamato la polizia, dicono che potremmo essere pericolosi» - leggoit : Valentina Ferragni, disavventura in viaggio: «Hanno chiamato la polizia, dicono che potremmo essere pericolosi» -