Champions, donne: 3 - 1 al Barcellona, il Lione vince il trofeo (Di sabato 21 maggio 2022) Il Lione ha battuto il Barcellona 3 - 1 (3 - 1) e vinto la Champions League femminile di calcio. E' l'esito della finale disputata sul terreno dell'Allianz Stadium di Torino. I gol: nel primo tempo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022) Ilha battuto il3 - 1 (3 - 1) e vinto laLeague femminile di calcio. E' l'esito della finale disputata sul terreno dell'Allianz Stadium di Torino. I gol: nel primo tempo ...

Advertising

glooit : Champions, donne: 3-1 al Barcellona, il Lione vince il trofeo leggi su Gloo - infoitsport : Diretta Barcellona Lione donne/ Streaming video tv: la finale di Champions League! - JulioCesare12 : @astutill0 @SBellini76 Conegliano - squadra turca, finale di Champions donne con Paola Egonu in versione Milito Al… - oggitreviso : Pallavolo: finale Champions donne, è 'last dance' Conegliano - infoitsport : Champions donne, Barça per il bis: contro il Lione si fa la storia. E Torino applaude -