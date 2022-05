Cessione Milan, scatto di RedBird: chi è Gerry Cardinale, il fondatore pronto ad investire nel club rossonero (Di sabato 21 maggio 2022) Il Milan si gioca lo scudetto nell’ultima partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo, ma a tenere banco è anche il futuro del club e la Cessione. Si è verificato il sorpasso della società d’investimento americana RedBird che avrebbe messo sul piatto un’offerta di 1,3 miliardi di euro. Si tratta di una società fiondata nel 2014 che gestisce 6 miliardi di dollari di capitale tra servizi finanziari e mondo dello sport. L’anno scorso aveva acquisito una partecipazione di poco più del 10% nel Fenway Sports Group, i proprietari del Liverpool per 750 milioni di dollari. Il fondatore e capo è Gerry Cardinale. Per oltre vent’anni ha lavorato con la banca d’affari Goldman Sachs, dove è stato a capo del settore private equity, gestendo oltre 100 miliardi di dollari di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 21 maggio 2022) Ilsi gioca lo scudetto nell’ultima partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo, ma a tenere banco è anche il futuro dele la. Si è verificato il sorpasso della società d’investimento americanache avrebbe messo sul piatto un’offerta di 1,3 miliardi di euro. Si tratta di una società fiondata nel 2014 che gestisce 6 miliardi di dollari di capitale tra servizi finanziari e mondo dello sport. L’anno scorso aveva acquisito una partecipazione di poco più del 10% nel Fenway Sports Group, i proprietari del Liverpool per 750 milioni di dollari. Ile capo è. Per oltre vent’anni ha lavorato con la banca d’affari Goldman Sachs, dove è stato a capo del settore private equity, gestendo oltre 100 miliardi di dollari di ...

