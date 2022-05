Cellulare: attenzione a queste truffe, basta rispondere al telefono (Di sabato 21 maggio 2022) Spesso le truffe sono in agguato, eccone una nuova di zecca che avviene semplicemente rispondendo al telefono. Come difenderci. In cosa consiste questa truffa? Chiamate truffa (pixabay.com) Semplicemente si riceve una chiamata da un numero sconosciuto, non appare il privato però, e basta rispondere al telefono e la sottrazione di denaro avviene. Nel dettaglio, di cosa si tratta, scopriamolo insieme. La chiamata che inganna Ultimamente stanno avvenendo molte denunce di furto di denaro provate proprio da una truffa telefonica. La cosa preoccupante è che sono degli esperti informatici, che si sono organizzati in tutta Europa, quindi la rete è davvero ampia. Pirati informatici(pixabay.com) Assistiamo a una sottoscrizione di un abbonamento telefonico, semplicemente perché si ... Leggi su formatonews (Di sabato 21 maggio 2022) Spesso lesono in agguato, eccone una nuova di zecca che avviene semplicemente rispondendo al. Come difenderci. In cosa consiste questa truffa? Chiamate truffa (pixabay.com) Semplicemente si riceve una chiamata da un numero sconosciuto, non appare il privato però, eale la sottrazione di denaro avviene. Nel dettaglio, di cosa si tratta, scopriamolo insieme. La chiamata che inganna Ultimamente stanno avvenendo molte denunce di furto di denaro provate proprio da una truffa telefonica. La cosa preoccupante è che sono degli esperti informatici, che si sono organizzati in tutta Europa, quindi la rete è davvero ampia. Pirati informatici(pixabay.com) Assistiamo a una sottoscrizione di un abbonamento telefonico, semplicemente perché si ...

