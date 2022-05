Cecchi Confindustria Nautica | Base associativa aumentata a 427 imprese

Leggi su iltempo

(Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - “Siamo un settore particolare dove più che altri, ogni anello è essenziale al funzionamento dell'intera catena. In questi 3 anni abbiamo aumentato la, passando da 314 a 427associate e abbiamo registrato l'arrivo di grandie la quotazione in borsa di due soci. La costruzione, gli accessori, i motori, la rete di servizi, il noleggio, i porti. Oggi esprimiamo davvero tutta la filiera e siamo per questo impegnati su tutti i fronti, dalla rappresentanza nazionale a quella internazionale, dalle sanzioni alla crisi delle materie prime, dal sostegno agli incentivi alla produzione, dalle concessioni del demanio marittimo alla totale riqualificazione dei quartieri dei nostri saloni, dall'aggiornamento del regolamento del codice alla riforma della patente ...