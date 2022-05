Carlo Verdone,non può dimenticarla: il suo ricordo è ancora vivo (Di sabato 21 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il ricordo di Carlo Verdone è sempre presente. L’attore romano ha raccontato in diretta tv un aneddoto riguardo una delle persone a cui ha tenuto di più. Ecco di chi si tratta. È da sempre considerato uno degli attori più amati del grande schermo, uno di quelli che è riuscito a farsi amare da intere Leggi su youmovies (Di sabato 21 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ildiè sempre presente. L’attore romano ha raccontato in diretta tv un aneddoto riguardo una delle persone a cui ha tenuto di più. Ecco di chi si tratta. È da sempre considerato uno degli attori più amati del grande schermo, uno di quelli che è riuscito a farsi amare da intere

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @TuttoSuRoma: Il medico No Vax di Pippo Franco inguaia anche la spalla di Carlo Verdone - massimoneri90 : Falsi green pass ai vip, indagato pure un attore del film di Carlo Verdone - Andrea_Albe1977 : @LordGalurd Sembra “la pappa” del film con Carlo Verdone e Renato Pozzetto “Sette chili in sette giorni” ???????????? - TuttoSuRoma : Il medico No Vax di Pippo Franco inguaia anche la spalla di Carlo Verdone - simposiummaximo : #theband #thabandrai1 @rocco_tanica, grande rispetto per Carlo Verdone -