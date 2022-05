Capaci | i racconti degli uomini della scorta di Falcone | “Quell’attentato sembra fatto da ingegneri L’Italia si merita la verità sulla strage”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 maggio 2022) Luciano Tirindelli, Anselmo Lo Presti e il capoGiuseppe Sammarco sono dei sopravvissuti. Facevano parte del gruppo “Quarto Savona 15”, la squadra“angeli” di Giovanni, glidel giudice antimafia. Chi per un infortunio, chi per una coincidenza nei turni di servizio, quel fatidico 23 maggio del 1992 non erano presenti allo svincolo diquando la mafia fece esplodere l’autostrada e ucciseinsieme alla moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e i loro colleghiVito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. A trent’anni dallasi sono ritrovati insieme al Teatro Carcano di Milano per mantenere vivo il ricordo e per lottare ...