Cane bruciato vivo nel Messinese | taglia da 5 mila euro a chi consegna il responsabile

(Di sabato 21 maggio 2022) Altro episodio di violenza inaudita nei confronti di un. Questa volta la brutta vicenda arriva da Naso, nel, dove un, Zicka, nella notte del 18 maggio, è morto a causa delle bruciature che gli avevano ustionato tutto il corpo. Per questo l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) che ha presentato una denuncia alla Procura di Messina e promette una ricompensa di 5.000a chi denuncerà l’autore.“La storia di Zicka – si legge nella nota – è come quella di tanti altri cani di quartiere della Sicilia, un animale che aveva dei punti di riferimento ma che abituata alla vita libera non accettava di essere rinchiusa o di vivere la sua vita in un giardino ed in una casa. E proprio la sua voglia di libertà – ricostruisce l’associazione – deve aver dato fastidio a qualcuno che ha ...